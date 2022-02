LIVE Bob a 2, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: partita la prima manche! (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata 13.13 59?02! Che tempo! -0.60 su Rinaldi; solo qualche piccola sbavatura nella fase finale, traiettorie quasi totalmente perfette. Ora il canadese Justin Kripps. 13.11 1’00?46, +0.84 rispetto a Rinaldi; diversi errori per De Bruin. Occhi puntati adesso sul favorito, il tedesco Francesco Friedrich. 13.10 Al via la gara dell’olandese Ivo De Bruin. 13.09 1’00?24, +0.62 di ritardo sul monegasco Rinaldi. 13.08 Tocca al russo Maxim Andrianov. 13.07 59.62 il tempo di Rudy Rinaldi. 13.05 partita LA prima manche! 13.04 Pochissimi istanti e si parte. 13.03 Ma non solo: sono rivali per le posizioni più alte anche il canadese Justin Kripps e l’austriaco Benjamin Maier. 13.00 Dopo sei batterie di prova, adesso si fa sul serio: quattro ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata 13.13 59?02! Che tempo! -0.60 su Rinaldi; solo qualche piccola sbavatura nella fase finale, traiettorie quasi totalmente perfette. Ora il canadese Justin Kripps. 13.11 1’00?46, +0.84 rispetto a Rinaldi; diversi errori per De Bruin. Occhi puntati adesso sul favorito, il tedesco Francesco Friedrich. 13.10 Al via la gara dell’olandese Ivo De Bruin. 13.09 1’00?24, +0.62 di ritardo sul monegasco Rinaldi. 13.08 Tocca al russo Maxim Andrianov. 13.07 59.62 il tempo di Rudy Rinaldi. 13.05LA13.04 Pochissimi istanti e si parte. 13.03 Ma non solo: sono rivali per le posizioni più alte anche il canadese Justin Kripps e l’austriaco Benjamin Maier. 13.00 Dopo sei batterie di prova, adesso si fa sul serio: quattro ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 202214 febbraio in DIRETTA: a breve salto con gli sci e bob. Italia non ancora fuori nel cur… - ecranestfissure : RT @zazoomblog: LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 14 febbraio in DIRETTA: Guignard-Fabbri quinti! Andreutti 15ma nel bob Bertagna in fi… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 14 febbraio in DIRETTA: Guignard-Fabbri quinti! Andreutti 15ma nel bob Bertag… - zazoomblog : LIVE – Bob a 2 maschile prima e seconda manche Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #maschile #prima #seconda… - zazoomblog : LIVE – Bob a 2 maschile prima e seconda manche Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #maschile #prima #seconda… -