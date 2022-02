L’ineluttabile forza del Destino

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Trionfo personale di Imparato interprete di Michele Murri protagonista di Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo, andato in scena al teatro Verdi di Salerno nel week end Di Olga Chieffi Il teatro di Eduardo De Filippo è un sostrato pubblicamente condiviso da uomini che il teatro lo guardano e lo fanno; è un’idea, un concetto dalla polimorfa definizione che passa lungo i decenni in narrazioni e visioni, dove per lo più trova casa il ricordo commosso. L’opera di Eduardo, nella memoria di chi lo ha vissuto, di chi lo ha contemplato, registrato, di chi lo ha gustato e narrato, si frantuma in teatri diversi, contigui o lontani: teatro di un corpo che si muove, palesando la sua vita interna, articolandosi, “artefacendosi”; teatro sentito, origliato come i piccoli fatti della vita, come concerto di voci, di intonazioni anche sconosciute, che universalmente vengono comprese; il teatro, ...