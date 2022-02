Lazio, Zaccagni convince Sarri e non solo: ecco l’idea del Ct Mancini (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’esterno della Lazio Zaccagni ha convinto tutti: Sarri e il c.t. della Nazionale Roberto Mancini Mattia Zaccagni sta trovando alla Lazio la sua dimensione perfetta come esterno nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. L’ultima partita contro il Bologna ne è la dimostrazione. Il giocatore arrivato in estate non ha convinto solo Sarri, ma anche il Ct Mancini che ora lo studia come vice Insigne per la Nazionale. L’infortunio di Chiesa potrebbe agevolarlo nell’inserimento. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’esterno dellaha convinto tutti:e il c.t. della Nazionale RobertoMattiasta trovando allala sua dimensione perfetta come esterno nel 4-3-3 di Maurizio. L’ultima partita contro il Bologna ne è la dimostrazione. Il giocatore arrivato in estate non ha convinto, ma anche il Ctche ora lo studia come vice Insigne per la Nazionale. L’infortunio di Chiesa potrebbe agevolarlo nell’inserimento. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Zaccagni convince tutti ?? - LaVitinia : RT @8110JR: Mai in lotta x la Champions, mai...sotto la Lazio che ha ceduto e nn ha acquistato un cazzo di giocatore(Zaccagni)...più 4 dal… - 8110JR : Mai in lotta x la Champions, mai...sotto la Lazio che ha ceduto e nn ha acquistato un cazzo di giocatore(Zaccagni).… - zooze2 : RT @liidsss: Gasata di aver ripreso il gol di Zaccagni, gasata dal botta e risposta, gasata dall’esultanza, gasata da Mattia in generale e… - 45acpjoe : RT @jmancini8: Two magnificent additions to Lazio Zaccagni + Pedrito ???? ???? -