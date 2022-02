Lagarde, euro è stata pietra miliare nella storia dell'Ue (Di lunedì 14 febbraio 2022) "L'introduzione delle moneta è stata una pietra miliare nella storia dell'Ue, perché condividere una moneta è più che utilizzare la stessa misura di pagamento ma far parte di un impegno comune". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) "L'introduzionee moneta èuna'Ue, perché condividere una moneta è più che utilizzare la stessa misura di pagamento ma far parte di un impegno comune". Lo ha ...

Advertising

itinagli : Quest'anno sono 20 anni dall'introduzione dell'Euro, la moneta che ha reso più forte la nostra Unione. E lo celebre… - BrunellaCalabre : RT @Agenzia_Ansa: Cerimonia per i 20 anni dell'Euro all'europarlamento, la presidente della Bce Christine Lagarde: 'L'introduzione delle mo… - Luoko4 : RT @Agenzia_Ansa: Cerimonia per i 20 anni dell'Euro all'europarlamento, la presidente della Bce Christine Lagarde: 'L'introduzione delle mo… - fisco24_info : Lagarde, euro è stata pietra miliare nella storia dell'Ue: Ha semplificato la vita agli europei, spinto l'interscam… - Agenzia_Ansa : Cerimonia per i 20 anni dell'Euro all'europarlamento, la presidente della Bce Christine Lagarde: 'L'introduzione de… -