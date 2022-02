La testa a posto (Di lunedì 14 febbraio 2022) JordanLuca sono due persone: Jordan Bowen, londinese di nascita, e Luca Marchetto, da Bolzano, ma londinese per scelta. Si conoscono una decina d’anni fa al Joiners Arms, leggendario locale a metà tra un club e un oratorio, che oggi non esiste più, ma che al tempo era un catalizzatore della coolness millennial, modaiola e queer. Due formazioni diverse, ma complementari. Quella di Jordan da Stephen Jones, ex Blitz Kid, icona New Romantic e il più geniale cappellaio del Regno Unito. Luca da Vivienne Westwood, regina del punk che non ha bisogno di presentazioni. Nel 2018 fondano il loro brand, iniziando a lavorare sull’uomo, a cui dal 2021 affiancano anche la donna. Jordanluca Jordan Bowen e Luca MarchettoIl risultato creativo, dicono, nasce da un territorio di scontro fertile, che definiscono friction, frizione, attrito. «La mascolinità che raccontiamo è la nostra storia, la nostra ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) JordanLuca sono due persone: Jordan Bowen, londinese di nascita, e Luca Marchetto, da Bolzano, ma londinese per scelta. Si conoscono una decina d’anni fa al Joiners Arms, leggendario locale a metà tra un club e un oratorio, che oggi non esiste più, ma che al tempo era un catalizzatore della coolness millennial, modaiola e queer. Due formazioni diverse, ma complementari. Quella di Jordan da Stephen Jones, ex Blitz Kid, icona New Romantic e il più geniale cappellaio del Regno Unito. Luca da Vivienne Westwood, regina del punk che non ha bisogno di presentazioni. Nel 2018 fondano il loro brand, iniziando a lavorare sull’uomo, a cui dal 2021 affiancano anche la donna. Jordanluca Jordan Bowen e Luca MarchettoIl risultato creativo, dicono, nasce da un territorio di scontro fertile, che definiscono friction, frizione, attrito. «La mascolinità che raccontiamo è la nostra storia, la nostra ...

Advertising

Frenkoz : @sono_io_apri Che onore ma che posto mi assegni? Immagino che comunque la F che hai in testa sia per una posizione… - miriam08937113 : @fattoquotidiano …il problema è che anche il popolo si sta stufando di questo “casino” che oramai fa parte di voi d… - Zvone81 : RT @lucapagni: #BollettinoMilan (della buonanotte) Quindi il Milan dei giovani immaturi, della rosa non all'altezza, con i 3 punti dello Sp… - PCocurullo : @elio_vito eccone un altro,che (secondo me) non sta proprio a posto con la testa???? - HungryMarcio : Quest'anno l'unico obiettivo possibile era ed è la Conference. La squadra oggettivamente è da 7º posto in classific… -