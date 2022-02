Inzaghi sorridi | col Liverpool Bastoni ci sarà Tutto il mondo collegato col Meazza

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Richieste per 200mila biglietti, copertura record anche a livello televisivo e una probabile presenza Vip di gran nome che però rimane top secret in attesa della conferma definitiva. Attesa spasmodica ...

Privo dello squalificato Barella,intanto si consola col recupero quasi sicuro di Bastoni, la cui caviglia sta sempre meglio.La Prima Pagina della Gazzetta dello Sport del 28 Ottobre titola: 'Inter ', per la fondamentale vittoria di Empoli. La squadra dirimane a meno 7Ci ha fatto vivere una settimana con il sorriso, anche mentre dormivamo» (Monica Scozzafava ... Il paradosso è che le punte di Simone Inzaghi da dopo Natale a oggi hanno segnato pochissimo in ...Abbiamo passato questa settimana con il sorriso sulle labbra", ha ammesso lo stesso tecnico ... e Sanchez si giocheranno un’altra maglia In attacco il dubbio di Simone Inzaghi è tra Dzeko e Sanchez, ...