In Afghanistan le ragazze studiano nelle scuole clandestine

Con i talebani al potere alle giovani è proibito frequentare gli istituti. E nascono così scuole nascoste grazie a volontari che rischiano la prigione e la vita (foto di Alessio Romenzi)

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan ragazze La voce della Politica Alibas, certificazioni linguistica per una cinquantina di stranieri residenti in Basilicata Provengono dal Pakistan, Afghanistan, Nigeria, ma anche dalla Moldavia. Nel secondo ciclo del ... "Anche le ragazze Moldave, vittima di tratta che hanno chiesto aiuto all'associazione Le Rose di Atacama,...

Mostre: Assemblea E - R celebra 8 marzo con Giulia Maglionico ... "La ragazza afghana", per denunciare la situazione delle donne in Afghanistan dopo la presa di ... Nel mondo, molte donne e ragazze continuano a essere vittime di violenza e discriminazione. Da due anni ...

In Afghanistan le ragazze studiano nelle scuole clandestine L'Espresso Afghanistan: è morto il bimbo nel pozzo (ANSA) - KANDAHAR, 18 FEB - Il bambino intrappolato nel pozzo in Afghanistan è morto: lo hanno annunciato funzionari talebani. Haidar "ci ha lasciati per sempre", ha twittato Anas Haqqani, consigliere ...

Afghanistan, sei mesi dopo: un'apocalisse oscurata E le ragazze (al di sopra della sesta classe ... I finanziamenti internazionali all’Afghanistan sono stati sospesi e miliardi di dollari di beni del Paese che erano depositati all’estero, ...

