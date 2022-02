GF Vip, Barù non sopporta più le avances di Jessica: le confidenze a Soleil (Di lunedì 14 febbraio 2022) Jessica Selassié ha deciso di non mollare l’osso con Barù ed è determinata a conquistarlo a tutti i costi. E così, nel corso della grigliata in giardino che si è tenuta ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vp 6, la principessa ha cercato nuovamente di sedurre lo chef twerkando a un centimetro da lui. Ma non ha ottenuto l’effetto sperato. Anzi. Una volta a letto, Barù ha confessato all’amica Soleil Sorge di non baciare Jessica perché non ne ha voglia: se avesse voluto lo avrebbe già fatto, ha ribadito, stizzito. Si è inoltre detto stufo di essere messo al centro di queste dinamiche. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli sarebbe furioso con Delia Duran: il motivo Stando a quanto riportato da fonti vicine a Belli, l’attore vorrebbe vendicarsi della compagna per ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 14 febbraio 2022)Selassié ha deciso di non mollare l’osso coned è determinata a conquistarlo a tutti i costi. E così, nel corso della grigliata in giardino che si è tenuta ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vp 6, la principessa ha cercato nuovamente di sedurre lo chef twerkando a un centimetro da lui. Ma non ha ottenuto l’effetto sperato. Anzi. Una volta a letto,ha confessato all’amicaSorge di non baciareperché non ne ha voglia: se avesse voluto lo avrebbe già fatto, ha ribadito, stizzito. Si è inoltre detto stufo di essere messo al centro di queste dinamiche. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli sarebbe furioso con Delia Duran: il motivo Stando a quanto riportato da fonti vicine a Belli, l’attore vorrebbe vendicarsi della compagna per ...

