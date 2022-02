GF Vip 6 | la clamorosa confessione di un concorrente | “mi hanno obbligato”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Undel Grande Fratello Vip confessa l’impensabile. Ecco di chi si tratta e cos’è stato rivelato A poche ore da una nuova puntata, unconfessa un segreto che lo riguarda. Si tratta di Antonio Medugno che, proprio la scorsa domenica, dichiara di essere stato “manovrato” da Tik Tok, il social network che ha reso celebre il neo gieffino. Antonio confessa, così, di essere stato costretto dal popolare contenitore a fingersi single, causando non pochi problemi alla sua vita sentimentale: “Me loimposto, la mia fidanzata non ha mai preso bene questa cosa“. Inoltre, come riporta Giuseppe Porro, durante un confronto con un inquilino di casa GF Vip, lo stesso Antonio si sarebbe lasciato sfuggire il nome Giulia D’Urso, la ragazza con la quale ilavrebbe un flirt. La stessa Giulia, poco ...

'Meghan e Harry divorzieranno presto'. La profeziaarriva da Thomas jr Markle, fratellastro di Meghan, che durante la sua partecipazione al Grande fratelloaustraliano, ha decretato che tra non molto sua sorella scaricherà il marito. "I ...38 -occasione per il raddoppio amaranto! Corner di Di Chiara, stacco perfetto di ... è arrivato anche il Presidente Gallo , accomodatosi nella sua consueta postazione in Tribuna. Volto ...Inoltre, come riporta Giuseppe Porro, durante un confronto con un inquilino di casa GF Vip, lo stesso Antonio si sarebbe lasciato sfuggire il nome Giulia D’Urso, la ragazza con la quale il concorrente ...Dopo le parole di Delia non è sfuggita la replica di Jessica Selassié: “Notizia shock, GF Vip”.