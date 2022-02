“Evitare il pelo nell’uovo”: Amato dà una ‘spintarella’ ai quesiti referendari, ma non è detto che basti (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Dobbiamo impegnarci al massimo per consentire, il più possibile, il voto popolare”. E ancora: “È banale dirlo, ma i referendum sono una cosa molto seria e perciò bisogna Evitare di cercare a ogni costo il pelo nell’uovo per buttarli nel cestino”. Quelle che il neo presidente della Consulta, Giuliano Amato – eletto a tale carica, di durata annuale, mentre si votava il presidente della Repubblica – definisce “parole banali”, non lo sono affatto. La Corte costituzionale deciderà il 15 febbraio sulla ammissibilità di ben otto referendum (sei quesiti sulla giustizia, uno sull’eutanasia e uno sulla cannabis legale) che hanno messo le ali, nella raccolta firme, l’estate scorsa, grazie all’introduzione della firma digitale o Spid, ma su cui pende il giudizio di costituzionalità della Consulta, dopo quello di ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Dobbiamo impegnarci al massimo per consentire, il più possibile, il voto popolare”. E ancora: “È banale dirlo, ma i referendum sono una cosa molto seria e perciò bisognadi cercare a ogni costo ilper buttarli nel cestino”. Quelle che il neo presidente della Consulta, Giuliano– eletto a tale carica, di durata annuale, mentre si votava il presidente della Repubblica – definisce “parole banali”, non lo sono affatto. La Corte costituzionale deciderà il 15 febbraio sulla ammissibilità di ben otto referendum (seisulla giustizia, uno sull’eutanasia e uno sulla cannabis legale) che hanno messo le ali, nella raccolta firme, l’estate scorsa, grazie all’introduzione della firma digitale o Spid, ma su cui pende il giudizio di costituzionalità della Consulta, dopo quello di ...

