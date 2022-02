“Come vedete, oggi non c’è”. Lutto a Domenica In, l’annuncio commosso di Mara Venier (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci hanno fatto caso in tanti e a fare un po’ di chiarezza ci ha pensato direttamente Mara Venier. È successo durante l’ultima puntata di Domenica In. Grande assente della trasmissione di punta del weekend targato Rai 1 è il maestro Stefano Magnanensi. Il leader della band e caro amico di zia Mara, ha subito un grave Lutto e quindi non era presente alla diretta. La padrona di casa ha detto a tutti che il musicista aveva appena perso sua madre, motivo per il quale ha dovuto saltare la puntata del 13 febbraio. Mara Venier ha voluto omaggiare il collega e grande amico, rivolgendogli un pensiero bellissimo. Quello del maestro Manganesi è un volto rassicurante e fisso del programma di Rai1 e la sua assenza si è fatta sentire anche nei mesi della pandemia. Un tempo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci hanno fatto caso in tanti e a fare un po’ di chiarezza ci ha pensato direttamente. È successo durante l’ultima puntata diIn. Grande assente della trasmissione di punta del weekend targato Rai 1 è il maestro Stefano Magnanensi. Il leader della band e caro amico di zia, ha subito un gravee quindi non era presente alla diretta. La padrona di casa ha detto a tutti che il musicista aveva appena perso sua madre, motivo per il quale ha dovuto saltare la puntata del 13 febbraio.ha voluto omaggiare il collega e grande amico, rivolgendogli un pensiero bellissimo. Quello del maestro Manganesi è un volto rassicurante e fisso del programma di Rai1 e la sua assenza si è fatta sentire anche nei mesi della pandemia. Un tempo, ...

