"Come se fosse un maschio", "Roba da Medioevo": Vittorio Sgarbi contro Michele Bravi, clamorosa rissa in pubblico (Di lunedì 14 febbraio 2022) Michele Bravi? “Molto elegante, ma è tutto femmina”. Vittorio Sgarbi è andato ben oltre la provocazione, scadendo nell'offesa nel commentare la presenza al Festival di Sanremo 2022 del noto cantante. Ospite di Serena Autieri su Rai1, il critico d'arte Come sempre è stato un fiume in piena: “C'era quell'altro che cantava una canzone di Battisti ‘Come può uno scoglio', che si chiama Bravi, tutto femmina. E cantava rivolgendosi a una donna Come se fosse un maschio”. Alla Autieri è scappata una risata che non è affatto piaciuta al pubblico, dopodiché ha replicato che “non c'è niente di male” e che “adesso i cantanti hanno questo modo di vestirsi un po' stravagante”. Immediate sono piovute su ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022)? “Molto elegante, ma è tutto femmina”.è andato ben oltre la provocazione, scadendo nell'offesa nel commentare la presenza al Festival di Sanremo 2022 del noto cantante. Ospite di Serena Autieri su Rai1, il critico d'artesempre è stato un fiume in piena: “C'era quell'altro che cantava una canzone di Battisti ‘può uno scoglio', che si chiama, tutto femmina. E cantava rivolgendosi a una donnaseun”. Alla Autieri è scappata una risata che non è affatto piaciuta al, dopodiché ha replicato che “non c'è niente di male” e che “adesso i cantanti hanno questo modo di vestirsi un po' stravagante”. Immediate sono piovute su ...

