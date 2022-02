Classifica Serie A, nuova capolista: Milan davanti, ma l’Inter ha una gara in meno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ancora non è definitivamente archiviata questa venticinquesima giornata di massima Serie. A chiudere la giornata, infatti, ci penserà Spezia-Fiorentina in programma questa sera nel Monday Night. Tutte le gare, tra sabato e domenica, si sono chiuse. Il Milan è la nuova capolista della Classifica di Serie A: i rossoneri hanno sconfitto la Sampdoria sfruttando il pareggio di sabato tra Napoli ed Inter. I nerazzurri, però, possono contare sul jolly della partita in meno per piazzarsi, nuovamente, in vetta. Il pareggio per la Champions League tra Atalanta e Juventus rimette in corsa la Lazio e, forse, la Fiorentina. Male la Roma che acciuffa al 93? il pareggio contro il Sassuolo e perde ulteriore terreno. In zona rossa pareggiano tutte, tranne il Venezia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ancora non è definitivamente archiviata questa venticinquesima giornata di massima. A chiudere la giornata, infatti, ci penserà Spezia-Fiorentina in programma questa sera nel Monday Night. Tutte le gare, tra sabato e domenica, si sono chiuse. Ilè ladelladiA: i rossoneri hanno sconfitto la Sampdoria sfruttando il pareggio di sabato tra Napoli ed Inter. I nerazzurri, però, possono contare sul jolly della partita inper piazzarsi,mente, in vetta. Il pareggio per la Champions League tra Atalanta e Juventus rimette in corsa la Lazio e, forse, la Fiorentina. Male la Roma che acciuffa al 93? il pareggio contro il Sassuolo e perde ulteriore terreno. In zona rossa pareggiano tutte, tranne il Venezia ...

