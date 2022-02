Chanel e Dior protagonisti di una nuova serie tv. Ecco chi farà Coco (Di lunedì 14 febbraio 2022) Apple TV ha annunciato un nuovo progetto dedicato al mondo della moda: The New Look. Una serie tv che racconterà, con una visione drammatizzata, la storia di Christian Dior e Coco Chanel. Ambientato a Parigi durante l’occupazione nazista, narra l’ascesa dei due stilisti e come hanno influenzato la cultura del 20esimo secolo. Per ora non si ha una data di uscita, ma sono già noti i nomi dei protagonisti. Ben Mendelsohn e Juliette Binoche. The New Look: la nuova serie tv sulla moda Il titolo rende omaggio alla prima collezione di Dior, che nel 1947 introdusse il New Look. Uno stile mai visto prima. Caratterizzato da spalle arrotondate, vita stretta e gonna ampia. Una vera e propria celebrazione del corpo femminile, apparsa come una boccata d’aria dopo ... Leggi su amica (Di lunedì 14 febbraio 2022) Apple TV ha annunciato un nuovo progetto dedicato al mondo della moda: The New Look. Unatv che racconterà, con una visione drammatizzata, la storia di Christian. Ambientato a Parigi durante l’occupazione nazista, narra l’ascesa dei due stilisti e come hanno influenzato la cultura del 20esimo secolo. Per ora non si ha una data di uscita, ma sono già noti i nomi dei. Ben Mendelsohn e Juliette Binoche. The New Look: latv sulla moda Il titolo rende omaggio alla prima collezione di, che nel 1947 introdusse il New Look. Uno stile mai visto prima. Caratterizzato da spalle arrotondate, vita stretta e gonna ampia. Una vera e propria celebrazione del corpo femminile, apparsa come una boccata d’aria dopo ...

