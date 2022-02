Borsa: Milano chiude in forte calo, Ftse Mib - 2% (Di lunedì 14 febbraio 2022) Giornata difficile per le Borse europee sulle tensioni in Ucraina e Milano non si differenzia: in Piazza Affari l'indice Ftse Mib, dopo aver sfiorato ribassi del 4% in corso di seduta, ha chiuso in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Giornata difficile per le Borse europee sulle tensioni in Ucraina enon si differenzia: in Piazza Affari l'indiceMib, dopo aver sfiorato ribassi del 4% in corso di seduta, ha chiuso in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Borsa di Milano apre in forte calo, con i timori per una eventuale guerra in Ucraina #ANSA - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in forte calo, Ftse Mib -2%: Dopo ribassi più ampi. Come su Europa, pesa crisi ucraina - 24ORERadiocor : Borsa: spiragli di pace in Ucraina evitano il peggio, Milano chiude a -2% - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - MKT_INS : Chiusura #Borsa: il #FtseMib termina in ribasso del 2% a 26.415 punti, mediamente in linea con il #Ftse100 -1,7%, i… - GustavoSetti7 : RT @Agenzia_Ansa: La Borsa di Milano apre in forte calo, con i timori per una eventuale guerra in Ucraina #ANSA -