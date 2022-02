Beautiful | Thomas confessa a Ridge di amarla ancora

(Di lunedì 14 febbraio 2022)di: il giovaneprotagonista, le anticipazioni per la storica soap di Canale 5. La confessione dial padre.Continuano a svilupparsi le trame di, storica soap di Canale 5, conuna volta protagonisti, Hope e di riflesso anche Liam e Steffy. Come ormai sappiamo, il giovane Forrester ha avuto diversi problemi di salute, ma ora pare essere fuori pericolo. Mentre deve pensare a riprendersi, nella testa di(che lotta contro i problemi mentali che ha avuto) continua ad esserciHope; il giovanei suoi sentimenti direttamente al ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful Anticipazioni Puntata 14 febbraio 2022: La rivelazione di Thomas - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 14 febbraio: pericolo scampato per Thomas. Ora che succederà? - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 14 febbraio 2022: Thomas confessa a Ridge di amare ancora Hope! - TwBeautiful : Nelle puntate italiane di BEAUTIFUL, Thomas teme la pazzia, Ridge cerca di tranquillizzarlo, Hope parla delle paure… - TwBeautiful : Nelle puntate italiane, Hope racconta a Thomas cos'è successo, Liam non è pentito di aver fatto sesso con Steffy, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Thomas

, riassunto puntate precedenti:si risveglia dal comacontinua ad appassionare i telespettatori di Canale5 e a far registrare ascolti record. Le vicende dei protagonisti disono sempre più avvincenti. ...A Ridge nulla sfugge, l'uomo preoccupato ancora per le ossessioni di, tiene sottocchio i due ragazzi!Anticipazioni: Hope rivela a Finn cheha baciato un manichino ...Spoiler trame Beautiful dal 7 al 12 febbraio 2022 con Liam pronto a dire la verità sul tradimento a Hope. Trame Beautiful dal 7 al 12 febbraio 2022. Nuove puntate Beautiful con le trame dal 7 al 12 ...Infine, stando ad ulteriori anticipazioni previste per le prossime puntate di Beautiful, sembra che Thomas sia in via di guarigione. Di ciò, ne discutono insieme Hope e Steffy, le quali ...