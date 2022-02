ATP Marsiglia 2022: Gasquet, Travaglia e Ivashka i protagonisti della prima giornata (Di martedì 15 febbraio 2022) Si sono giocati i primi tre incontri di primo turno oggi al torneo ATP 250 di Marsiglia, in Francia, che proseguono la tradizione del febbraio francese indoor. Anche il tabellone di qualificazione ha vissuto il suo completamento, mentre a livello di main draw c’è l’avanzamento di Stefano Travaglia. A fare il proprio esordio è anche il francese Richard Gasquet, il quale, seppure ormai nella parte finale della carriera, non si fa troppi problemi a battere lo svedese Mikael Ymer per 6-4 7-5. In realtà, il transalpino rischia di finire per giocare il terzo parziale, rimontando uno svantaggio di 2-5 nel secondo con annesso set point sul 3-5 per lo scandinavo. ATP Marsiglia 2022, Stefano Travaglia vince la battaglia con Henri Laaksonen e vola al secondo turno Il bielorusso ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Si sono giocati i primi tre incontri di primo turno oggi al torneo ATP 250 di, in Francia, che proseguono la tradizione del febbraio francese indoor. Anche il tabellone di qualificazione ha vissuto il suo completamento, mentre a livello di main draw c’è l’avanzamento di Stefano. A fare il proprio esordio è anche il francese Richard, il quale, seppure ormai nella parte finalecarriera, non si fa troppi problemi a battere lo svedese Mikael Ymer per 6-4 7-5. In realtà, il transalpino rischia di finire per giocare il terzo parziale, rimontando uno svantaggio di 2-5 nel secondo con annesso set point sul 3-5 per lo scandinavo. ATP, Stefanovince la battaglia con Henri Laaksonen e vola al secondo turno Il bielorusso ...

OA_Sport : ATP Marsiglia 2022: prima giornata ok per Gasquet, Travaglia e Ivashka - ParliamoDiNews : Tennis: Atp Marsiglia, Travaglia salva un match-point e supera il primo turno – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… - oktennis : Stefano Travaglia ???? avanza al secondo turno dell’ATP 250 di Marsiglia e sfiderà Ivashka ???? per un posto nei quarti… - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Bravo @stetone91 A Marsiglia Travaglia batte Laaksonen 62 67 76 annullando un matchpoint nel terzo set, sul 5-4 e servi… - TV7Benevento : Tennis: Atp Marsiglia, Travaglia salva un match-point e supera il primo turno - -