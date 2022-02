Arianna Fontana e le polemiche | la Federazione | “Chiarezza dopo il 19”

(Di lunedì 14 febbraio 2022)la polemica, l’azzurra torna sulla questione allenatorela vittoria nei 500 metri short track,, l‘azzurra più medagliata ai Giochi Olimpici si era sfogata. L’italiana, aveva infatti parlato i un atteggiamento ostico da parte dei compagni azzurri, al maschile e della. Laè seguita dal marito Anthony Lobello che però non avrebbe l’apprezzamento e il placet da parte della. A parlarne è stato il presidente della Federghiaccio ed ex campione di hockey Andrea Gios: «Spiegherò la situazione il 19, alla fine dei Giochi, perché ora abbiamo ancora altre quattro possibilità,aver già preso cinque medaglie sul ghiaccio». E sue l’allenatore: «Il ...

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA ORO OLIMPICO!!!!!! ?????? DOMINANTE - REGINA - FENOMENO #Beijing2022 #ShortTrack #Olympics - Coninews : ARY FIRMA UN ALTRO CAPOLAVORO! ?? Sul ghiaccio di #Beijing2022 Arianna #Fontana si conferma CAMPIONESSA OLIMPICA ??… - Eurosport_IT : La 10a meraviglia di un'atleta meravigliosa: Arianna Fontana è oro Olimpico nei 500m ???????? #Beijing2022 #ShortTrack… - 361_magazine : #Pechino2022 tengono banco le polemiche di #ariannafontana - AlexanderLandSp : Fontana e la lite con la Federazione per il marito coach. Cosa c'è dietro -

Le azzurre guidate dae Martina Valcepina eSighel - hanno vinto la finale B e per arrivare a medaglia dovevano sperare in qualche squalifica nella finale A, che ...'Stavolta non ci hanno potuto squalificare', il commento ironico di. DE ALIPRANDINI SPRECA L'OCCASIONE DELLA VITA - Bufera di neve, vento e condizioni al limite hanno reso lo slalom ...Dopo la vittoria nei 500 metri short track, Arianna Fontana, l‘azzurra più medagliata ai Giochi Olimpici si era sfogata. L’italiana, aveva infatti parlato i un atteggiamento ostico da parte dei ...Lo abbiamo accettato, resta il fatto che noi non possiamo farlo responsabile di tutta la squadra, perché ci sono altri allenatori che hanno una dozzina di atleti da medaglia, mentre lui ne ha una sola ...