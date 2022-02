Ana Mena, scambio di complimenti con la Amoroso: “Sono una tua fan”. “Sei stata bravissima a Sanremo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) foto di Attilio CusaniMILANO – La cantante spagnola Ana Mena, reduce dalla sua esperienza al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Duecentomila ore”, si è collegata in diretta, ieri sera su Rtl 102.5, durante la trasmissione di Alessandra Amoroso. “Non ci credo! Davvero? Alessandra, Sono contentissima di parlare con te! Sono una tua fan, per me questa è una sorpresa enorme”, ha detto Ana Mena collegandosi con la prima radiovisione d’Italia. “Sei stata bravissima a Sanremo e mi piace tanto la tua gentilezza. complimenti”, puntualizza la Amoroso. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 14 febbraio 2022) foto di Attilio CusaniMILANO – La cantante spagnola Ana, reduce dalla sua esperienza al Festival di2022 con il brano “Duecentomila ore”, si è collegata in diretta, ieri sera su Rtl 102.5, durante la trasmissione di Alessandra. “Non ci credo! Davvero? Alessandra,contentissima di parlare con te!una tua fan, per me questa è una sorpresa enorme”, ha detto Anacollegandosi con la prima radiovisione d’Italia. “Seie mi piace tanto la tua gentilezza.”, puntualizza la. L'articolo L'Opinionista.

