Amministrative | a Sabaudia due civiche con Fi per il generale Alberto Mosca

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Unione, lavoro di squadra, esperienza, condivisione di programmi e di idee per il bene della città”. Questo il fulcro dell’accordo messo a punto tra le associazioni Città nuova, Sceglie Forza Italia a sostegno di un candidato sindaco “nuovo alla politica ma con grande esperienza di lavoro di squadra”, ildell’Arma. “Ho accettato di partecipare a questa stimolante competizione con il preciso obiettivo di ridare un futuro alla mia Città -ha dichiarato il candidato sindaco- Il nostro desiderio è di poter contribuire in modo incisivo a disegnare una prospettiva nuova per. La nostra coalizione ha come obiettivo il rilancio die dei suoi borghi. Crediamo sia fondamentale ...