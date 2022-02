Addio a Ivan Reitman | la comicità irriverente che sedusse Hollywood

(Di martedì 15 febbraio 2022) «Grazie per essere venuto, e arrivederci!» Così Bill Murray avrebbe sommariamente liquidatopochi minuti dopo il loro primo incontro, durante il quale il regista/produttore canadese aveva osato offrire dei suggerimenti a un gruppo di giovani attori -oltre a Murray, John Belushi, Gilda Radner, Harold Ramis e Brian Doyle-Murray- impegnati nelle prove per il National Lampoon Show. Imparata «la lezione»,, mancato nel sonno, sabato, a settantacinque anni, avrebbe fatto tesoro della qualità anarchica, non lineare, di quella… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Addio Ivan

REITMAN Grave lutto nel mondo del cinema, è mortoReitman , r egista di film di grande successo negli anni '80, a cominciare da Ghostbusters - Gli Acchiappafantasmi. La notizia del ...... il regista e sceneggiatore Jason Reitman , che lo scorso anno ha girato Ghostbusters: Legacy , in cuifigurava tra i produttori. A dare il triste annuncio del decesso del regista sono stati i ...Ivan Reitman ha collegato saldamente il proprio nome alle grandi personalità del cinema usando come collante la commedia. Il brillante regista ha lasciato a 75 anni una moglie e tre figli, tra i quali ...Addio Ivan Reitman. Il regista di Ghostbusters e produttore di Animal House aveva 75 anni. “La nostra famiglia è in lutto per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a ...