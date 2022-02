A Uomini e Donne sbarca l’amicizia artistica: Alex Belli colpisce ancora (Di lunedì 14 febbraio 2022) A quanto pare quest’anno la chimica va di moda, che sia artistica o no. Dalla casa del Grande Fratello VIP 6 al palco di Sanremo…E’ una questione di chimica e di amicizia artistica. Con la benedizione di Maria de Filippi, il modo di dire di Alex Belli, sempre più protagonista del palinsesto Mediaset, sbarca anche a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, 14 febbraio 2022, la signora Carmelina, ci ha regalato uno dei momenti che sarà sicuramente un cult di questa edizione del programma di Canale 5. E del resto, dopo che Maria ha benedetto con la sua mano nel sabato sera degli italiani anche Alex Belli, non possiamo dimenticare che Soleil spiccò il volo proprio da quello studio. Per cui, alla fine, tutto resta in famiglia…Ma torniamo alla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022) A quanto pare quest’anno la chimica va di moda, che siao no. Dalla casa del Grande Fratello VIP 6 al palco di Sanremo…E’ una questione di chimica e di amicizia. Con la benedizione di Maria de Filippi, il modo di dire di, sempre più protagonista del palinsesto Mediaset,anche a. Nella puntata di oggi, 14 febbraio 2022, la signora Carmelina, ci ha regalato uno dei momenti che sarà sicuramente un cult di questa edizione del programma di Canale 5. E del resto, dopo che Maria ha benedetto con la sua mano nel sabato sera degli italiani anche, non possiamo dimenticare che Soleil spiccò il volo proprio da quello studio. Per cui, alla fine, tutto resta in famiglia…Ma torniamo alla ...

