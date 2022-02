A San Valentino col OnePlus Nord: prezzo stracciato su Amazon (Di lunedì 14 febbraio 2022) OnePlus è famosa da sempre per il suo progettare e realizzare telefoni dotati di un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’azienda di Shenzhen si sta affermando ogni giorno di più nel mercato globale come uno degli essenziali creatori di smartphone ‘flagship killer’, contraddistinti da prezzi nettamente più bassi nei confronti della concorrenza. Quest’oggi, lunedì 14 febbraio, vi è una fantastica occasione da non perdere assolutamente e riguarda il OnePlus Nord 5G, smartphone appartenente alla fascia medio-alta. Il device è disponibile nel colore Grigio (Ash Grey) su Amazon ad un prezzo davvero shock: esso, infatti, è in super offerta al prezzo di 339,90 euro (rispetto al costo di listino di 499,00 euro), con uno sconto del 32%. Andiamo a vedere insieme i dettagli e le ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022)è famosa da sempre per il suo progettare e realizzare telefoni dotati di un ottimo rapporto qualità/. L’azienda di Shenzhen si sta affermando ogni giorno di più nel mercato globale come uno degli essenziali creatori di smartphone ‘flagship killer’, contraddistinti da prezzi nettamente più bassi nei confronti della concorrenza. Quest’oggi, lunedì 14 febbraio, vi è una fantastica occasione da non perdere assolutamente e riguarda il5G, smartphone appartenente alla fascia medio-alta. Il device è disponibile nel colore Grigio (Ash Grey) suad undavvero shock: esso, infatti, è in super offerta aldi 339,90 euro (rispetto al costo di listino di 499,00 euro), con uno sconto del 32%. Andiamo a vedere insieme i dettagli e le ...

