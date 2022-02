WWE | Roman Reigns potrebbe raggiungere un record irripetibile ad Elimination Chamber

(Di domenica 13 febbraio 2022)è il campione più dominante della storia recente della WWE. Da quando ha cominciato ad indossare le vesti del Tribal Chief, infatti, il suo regno è solido più che mai, nonostante ad attenderlo, a, ci sia Goldberg.è un campione pluridecorato, e sembra sia destinato aun traguardo unico, chenon essere mai più replicato. Ununico Una difesa titolata contro Goldberg significherebbe cheha combattuto e vinto contro ogni singolo ex Universal Champion, da quando il titolo è stato creato nel 2016, in un unico regno.ha sconfitto sia Braun Strowman che Bray Wyatt a Payback nel 2020 per vincere il titolo, ...

Universal Championship :Reigns (C) vs Goldberg Bill Goldberg è tornato nella scorsa puntata di SmackDown e ha sfidatoReigns a un match titolato a Elimination Chamber. I due ...Dopo il già annunciatoReigns contro Brock Lesnar , nella scorsa puntata di SmackDown è stato ... date le loro animosità passate, ma si vocifera che lavoglia proporre il match tra le due a ...Infatti, Roman Reigns vinse il WWE Universal Championship in un Triple Threat Match contro Bray Wyatt e Braun Strowman, ma fu quest’ultimo ad essere schienato. È, dunque, da considerarsi comunque ...Roman Reigns sabato prossimo difenderà il suo titolo Universale contro Goldberg al Premium Live Event Elimination Chamber in Arabia Saudita, e in caso di vittoria stabilirebbe un nuovo record in WWE.