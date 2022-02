VIDEO Biathlon, Pechino 2022: Dorothea Wierer, un 6° posto con podio svanito in piedi (Di domenica 13 febbraio 2022) Dorothea Wierer chiude al 6° posto l’inseguimento femminile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Una gara, la sua, condizionata da alcuni errori, soprattutto quelli in piedi, che le hanno sostanzialmente negato una medaglia che ha a lungo sognato. Non l’oro, chiaramente: Marte Roeiseland si è rivelata semplicemente come il suo nome, una marziana. La norvegese, vittoriosa già nella sprint, non ha ceduto assolutamente niente e si è andata a prendere un gradino più alto del podio di assoluta superiorità. Biathlon, Dorothea Wierer rimpiange i poligoni in piedi: l’azzurra ha faticato con il vento Wierer, invece, si è spesso trovata nella gara con la concreta possibilità di stare ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)chiude al 6°l’inseguimento femminile delle Olimpiadi Invernali di. Una gara, la sua, condizionata da alcuni errori, soprattutto quelli in, che le hanno sostanzialmente negato una medaglia che ha a lungo sognato. Non l’oro, chiaramente: Marte Roeiseland si è rivelata semplicemente come il suo nome, una marziana. La norvegese, vittoriosa già nella sprint, non ha ceduto assolutamente niente e si è andata a prendere un gradino più alto deldi assoluta superiorità.rimpiange i poligoni in: l’azzurra ha faticato con il vento, invece, si è spesso trovata nella gara con la concreta possibilità di stare ...

