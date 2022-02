Un’ ex concorrente de L’Isola Dei Famosi contro Soleil Sorge: “smettila di dire bugie!” (Di domenica 13 febbraio 2022) Un’ ex concorrente de L’Isola Dei Famosi 2019 accusa Soleil Sorge di essere una bugiarda. Ecco chi e per quale motivo Una vecchia conoscenza di Soleil Sorge rompe il silenzio e racconta la verità sull’influencer italo americana! Era il 2019 quando Soleil Sorge partecipava a L’Isola Dei Famosi insieme alla modella Sarah Altobello, un volto nuovo per la tv popolare ma che, in pochissimo tempo, riesce a far breccia nel cuore degli italiani grazie alla sua spontaneità e leggerezza. Sarah, gestita dal manager delle star Tony Toscano e lanciata sui social proprio dalla web tv di 361Magazine, dichiara in una recente intervista che Soleil non sarebbe così limpida come vuol far credere: “Cara ... Leggi su 361magazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Un’ exdeDei2019 accusadi essere una bugiarda. Ecco chi e per quale motivo Una vecchia conoscenza dirompe il silenzio e racconta la verità sull’influencer italo americana! Era il 2019 quandopartecipava aDeiinsieme alla modella Sarah Altobello, un volto nuovo per la tv popolare ma che, in pochissimo tempo, riesce a far breccia nel cuore degli italiani grazie alla sua spontaneità e leggerezza. Sarah, gestita dal manager delle star Tony Toscano e lanciata sui social proprio dalla web tv di 361Magazine, dichiara in una recente intervista chenon sarebbe così limpida come vuol far credere: “Cara ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Blanco: 'Per me Elisa e Gianni Morandi sono intoccabili'. @Mahmood_Music: 'Per me è stato un onore essere un co… - Sterin86602468 : @mokuren791 Ma esattamente rosicare de che che mi sono giocata i pollici per portarlo alla vittoria? ?? Trovo solo c… - ElisaComandato1 : @turututiti Ma ki cavolo vota Jessica un inutile concorrente inesistente - mathildamangani : RT @teamsoleilsorge: Qualcuno dica alla piccola Clarissa che prima di chiedere ai suoi follower di votare per un determinato concorrente, q… - ClaudiaMarchio9 : RT @teamsoleilsorge: Qualcuno dica alla piccola Clarissa che prima di chiedere ai suoi follower di votare per un determinato concorrente, q… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’ concorrente «È un concorrente, fagli male». Così l’imprenditore cinese chiedeva favori ai carabinieri Corriere della Sera