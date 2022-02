Superbonus, cessione dei crediti sarà modificata (Di domenica 13 febbraio 2022) sarà presentato lunedì o martedì un emendamento al decreto Milleproroghe, all’esame della Camera dei Deputati, per correggere la norma sulla cedibilità dei crediti del Superbonus. Secondo quanto si apprende l’emendamento consentirà di nuovo la cessione dei crediti alle società infragruppo, come nel caso di Iccrea con le Bcc, o comunque alle società vigilate da Bankitalia. Sul tavolo anche l’idea di attribuire ai crediti un codice identificativo che ne consenta la tracciabilità in presenza di cessioni multiple. L’altro aspetto riguarda i crediti sequestrati cautelarmente dall’autorità giudiziaria, che alcuni istituti hanno già acquisito e che finirebbero fuori bilancio. Per tale problema si stanno studiando soluzioni percorribili. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022)presentato lunedì o martedì un emendamento al decreto Milleproroghe, all’esame della Camera dei Deputati, per correggere la norma sulla cedibilità deidel. Secondo quanto si apprende l’emendamento consentirà di nuovo ladeialle società infragruppo, come nel caso di Iccrea con le Bcc, o comunque alle società vigilate da Bankitalia. Sul tavolo anche l’idea di attribuire aiun codice identificativo che ne consenta la tracciabilità in presenza di cessioni multiple. L’altro aspetto riguarda isequestrati cautelarmente dall’autorità giudiziaria, che alcuni istituti hanno già acquisito e che finirebbero fuori bilancio. Per tale problema si stanno studiando soluzioni percorribili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

