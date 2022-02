Sturaro | «Blessin ci ha resuscitati | abbiamo perso sei mesi ma c’è ancora tempo per la salvezza»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 febbraio 2022) Un pareggio che scontenta tutti quello maturato nella sfida tra l’ultima e la penultima della classe a Marassi. Il Genoa ha provato a vincere con la Salernitana ma ha incontrato la strenua resistenza dei campani. Per i rossoblu è il terzo pareggio consecutivo, il terzo in tre partite per il nuovo allenatore. Il tecnico tedesco è particolarmente apprezzato dai calciatori. L’ha detto Stefanoai microfoni di Dazn nel post partita. Il centrocampista ex Juve non ha usato mezzi termini, ha detto che prima dell’arrivo del nuovo allenatore il Genoa hasei. «Siamo molto dispiaciuti, siamo stati puniti da un episodio, sono cose che rischi di pagare quando sei lì in fondo alla classifica. Quello che posso dire è cheun allenatore che ci ha. ...