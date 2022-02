Stadio e movida | controlli Polizia Locale a Napoli

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ di 70 verbali elevati per infrazioni al codice della strada, 58 prelievi di auto in sosta vietata, 40del Green Pass ai titolari e dipendenti delle attività commerciali e 62 ai clienti presenti all’interno degli stessi il bilancio dei servizi di controllo svolti ieri dallaintorno alloMaradona in occasione di-Inter. Quattro i parcheggiatori sanzionati e denunciati. Tre i sequestri di merce nei confronti di venditori abusivi. Per il controllo delle norme che regolano la “” cittadina e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie, sul lungomare, nell’area di Chiaia, nel centro storico e al Vomero sono state invece controllate dalla91 ...

