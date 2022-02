Soleil svela cosa avrebbe fatto se a dicembre Alex avesse scelto lei e non Delia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lo scorso 13 dicembre Alex Belli ha preso una mezza posizione abbandonando la casa del GF Vip (e Soleil Sorge) per ritornare da Delia Duran e dal loro amore libero. Ma cosa sarebbe successo quella notte se l’attore avesse lasciato la moglie altruistica per scegliere l’amica artistica? A dare una risposta (a mio avviso falsissima) a questa domanda c’ha pensato la diretta interessata, Soledad. Durante un chiarimento con Nathaly Caldonazzo, la Sorge ha spiegato che in ogni caso non avrebbe mai ceduto al sentimento che lei e Alex provavano l’uno per l’altra: “Se io ero cotta a puntino nell’ultimo periodo che lui era qui? Sì, poi ho avuto la reazione del trolley e ho pianto. Ero ferita certo. Tu dici che ci sarei stata se mi avesse scelta? ... Leggi su biccy (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lo scorso 13Belli ha preso una mezza posizione abbandonando la casa del GF Vip (eSorge) per ritornare daDuran e dal loro amore libero. Masarebbe successo quella notte se l’attorelasciato la moglie altruistica per scegliere l’amica artistica? A dare una risposta (a mio avviso falsissima) a questa domanda c’ha pensato la diretta interessata, Soledad. Durante un chiarimento con Nathaly Caldonazzo, la Sorge ha spiegato che in ogni caso nonmai ceduto al sentimento che lei eprovavano l’uno per l’altra: “Se io ero cotta a puntino nell’ultimo periodo che lui era qui? Sì, poi ho avuto la reazione del trolley e ho pianto. Ero ferita certo. Tu dici che ci sarei stata se miscelta? ...

