Short track, Pechino 2022: Pietro Sighel approda alla Finale A dei 500 metri. Un millesimo sorride all’azzurro! (Di domenica 13 febbraio 2022) Un millesimo: è stata questa la distanza che ha separato il russo Pavel Sitnikov da Pietro Sighel nelle semifinali dei 500 metri dello Short track alle Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Al Capital Indoor Stadium il giovane azzurro ha dovuto affrontare tante difficoltà per centrare il pass per la Finale A, ma con grande caparbietà ha raggiuto l’obiettivo. Nella heat che ha visto il successo dell’altro russo Konstantin Ivliev (40.655), Sighel ha dovuto rimontare dopo una partenza poco brillante. Infilando con classe il kazako Denis Nikisha e Sitnikov, il nostro portacolori si è messo alle spalle di Ivliev e, nonostante un contatto chiaro del citato Sitnikov, è riuscito a mettere il pattino in seconda piazza (40.847) precedendo di un ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Un: è stata questa la distanza che ha separato il russo Pavel Sitnikov danelle semifinali dei 500delloalle Olimpiadi Invernali di(Cina). Al Capital Indoor Stadium il giovane azzurro ha dovuto affrontare tante difficoltà per centrare il pass per laA, ma con grande caparbietà ha raggiuto l’obiettivo. Nella heat che ha visto il successo dell’altro russo Konstantin Ivliev (40.655),ha dovuto rimontare dopo una partenza poco brillante. Infilando con classe il kazako Denis Nikisha e Sitnikov, il nostro portacolori si è messo alle spalle di Ivliev e, nonostante un contatto chiaro del citato Sitnikov, è riuscito a mettere il pattino in seconda piazza (40.847) precedendo di un ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - ItaliaTeam_it : Quarti, semifinale e finale. Un percorso d’argento per la staffetta mista di short track #ItaliaTeam! ???? GRANDISS… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - FL0WERB0YNAMU : namjoon ha postato di nuovo sulle olimpiadi io non lo facevo appassionato di short track poi mi sono ricordata che… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA OLIMPIADI SHORT TRACK, 500M UOMINI: PIETRO SIGHEL IN FINALE L'italiano si qualifica con il secondo tempo in batteri… -