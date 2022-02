Sampdoria, Caputo: 'Dopo la vittoria col Sassuolo siamo più uniti. Giampaolo? Ha idee diverse' (Di domenica 13 febbraio 2022) A pochi minuti dalla sfida di San Siro col Milan, l'attaccante della Sampdoria Francesco Caputo ha presentato così la gara: "Veniamo... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) A pochi minuti dalla sfida di San Siro col Milan, l'attaccante dellaFrancescoha presentato così la gara: "Veniamo...

Advertising

sampdoria : ?? | GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL 5' – CICCIO #CAPUTO! La spedisce all'angolino alto! La spedisce in rete.… - sportli26181512 : Sampdoria, Caputo: 'Dopo la vittoria col Sassuolo siamo più uniti. Giampaolo? Ha idee diverse': A pochi minuti dall… - MilanPress_it : Le parole dell'attaccante doriano prima del match #Caputo #MilanSampdoria #Sampdoria - PianetaMilan : #MilanSampdoria, #Caputo a @SkySport: 'In campo per raccogliere qualche punto' - #MilanSamp @sampdoria #UCSampdoria… - NjungGerrard : RT @SiaranBolaLive: Milan XI: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Sampdo… -