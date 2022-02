Per lo Scudetto resta tutto invariato, ma c’è una cosa che è mancata al Napoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Napoli esce dal Diego Armando Maradona con un solo punto in tasca e la sensazione che, alla fine, si potesse e, probabilmente, si dovesse fare qualcosa in più. Non accontentarsi di un 1-1 contro l’Inter – prima in classifica e attuale detentrice dello Scudetto, è bene ricordarlo – è certamente positivo, perché certifica che tutti credono a quel bonus sapientemente accennato da Koulibaly nel post partita. Accennato sì, ma non invocato a gran voce. Le distanze in classifica con i nerazzurri rimangono invariate: -1 ora, -4 se l’Inter dovesse vincere il recupero contro il Bologna. FOTO: Getty – Insigne Napoli Inter Se il Milan vincesse contro la Sampdoria andrebbe in vetta da solo, ma la possibilità di chiudere questa giornata al terzo posto – quando alla vigilia si era accarezzato il primo – non deve ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilesce dal Diego Armando Maradona con un solo punto in tasca e la sensazione che, alla fine, si potesse e, probabilmente, si dovesse fare qualin più. Non accontentarsi di un 1-1 contro l’Inter – prima in classifica e attuale detentrice dello, è bene ricordarlo – è certamente positivo, perché certifica che tutti credono a quel bonus sapientemente accennato da Koulibaly nel post partita. Accennato sì, ma non invocato a gran voce. Le distanze in classifica con i nerazzurri rimangono invariate: -1 ora, -4 se l’Inter dovesse vincere il recupero contro il Bologna. FOTO: Getty – InsigneInter Se il Milan vincesse contro la Sampdoria andrebbe in vetta da solo, ma la possibilità di chiudere questa giornata al terzo posto – quando alla vigilia si era accarezzato il primo – non deve ...

