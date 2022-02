Napoli è a rischio default: voragine da 5 miliardi - Il governo corre in aiuto di Manfredi: il Comune avrà una road map (Di domenica 13 febbraio 2022) In cambio del contributo a fondo perduto il governo chiede però impegni precisi al Comune e tutta una serie di misure da adottare . Dal condono tombale con i creditori per i vecchi debiti con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 febbraio 2022) In cambio del contributo a fondo perduto ilchiede però impegni precisi ale tutta una serie di misure da adottare . Dal condono tombale con i creditori per i vecchi debiti con ...

Advertising

emobranco : RT @MediasetTgcom24: Napoli è a rischio default: voragine da 5 miliardi | Il governo corre in aiuto di Manfredi: il Comune avrà una road ma… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Napoli è a rischio default: voragine da 5 miliardi | Il governo corre in aiuto di Manfredi: il Comune avrà una road ma… - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Napoli è a rischio default: voragine da 5 miliardi | Il governo corre in aiuto di Manfredi: il Comune avrà una road ma… - MediasetTgcom24 : Napoli è a rischio default: voragine da 5 miliardi | Il governo corre in aiuto di Manfredi: il Comune avrà una road… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, brutte notizie per Spalletti: Politano a rischio per il Barcellona #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA #UEL… -