Milan | Pioli ritrova Tomori | titolare con la Sampdoria dopo un mese di stop

(Di domenica 13 febbraio 2022) Contro la, l’allenatore delritroveràdal 1? La gara di oggi alle 12:30 contro lasarà anche l’occasione per rivedere dal primo minuto Fikayo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’inglese torneràal centro della difesa, al fianco di Alessio Romagnoli, ad undall’operazione al menisco. Il centrale inglese ha saltato sette partite in stagione e senza di lui sono arrivate tre sconfitte. Una pedina fondamentale che potrà essere decisiva nel rush finale tra campionato e Coppa Italia.riparte dalla Samp. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

PROBABILI FORMAIZONISAMPDORIA LE SCELTE DINelle probabili formazioni diSampdoria , mister Stefanodeve fare a meno di Theo Hernandez, che deve scontare la squalifica; ...... non inquadrato dalle telecamere, siano stati quelli di Stefanocomodamente seduto in poltrona davanti alla tv. Il tecnico delha oggi, nel lunch time, l'opportunità di scavalcare ...Ecco le scelte di Stefano Pioli per Milan-Sampdoria, match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Le probabili formazioni del Diavolo Operazione sorpasso. L‘Inter di Simone Inzaghi non è ...Il risultato di parità finale è stato accolto molto positivamente, viste le possibilità che si aprono per la squadra di Pioli. Il Milan oggi, nel match delle ore 12:30 contro la Sampdoria, ha la ...