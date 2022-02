Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, perché è finita: “Troppo diversi” (Di domenica 13 febbraio 2022) L’inizio della crisi sarebbe da rintracciare ad un anno e mezzo fa. All’epoca, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, all’apparenza una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, avrebbero cominciato a vacillare, fino all’addio definitivo. Restano privati i motivi della separazione, almeno nelle intenzioni dei diretti interessati, mentre i paparazzi restano appostati tutto il giorno sotto casa e i giornalisti di cronaca rosa provano ad indagare tra le ragioni del divorzio Un documento scritto con termini piuttosto freddi ha annunciato l’addio. “Non seguiranno ulteriori commenti”, si legge nella nota stampata. Tutto nel rispetto delle figlie Celeste e Sole, 6 e 8 anni. Eppure in molti già ipotizzano il cosiddetto “effetto spill over”, ovvero la crisi di cui sono state vittime molte famiglie dopo il primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) L’inizio della crisi sarebbe da rintracciare ad un anno e mezzo fa. All’epoca,, all’apparenza una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, avrebbero cominciato a vacillare, fino all’addio definitivo. Restano privati i motivi della separazione, almeno nelle intenzioni dei diretti interessati, mentre i paparazzi restano appostati tutto il giorno sotto casa e i giornalisti di cronaca rosa provano ad indagare tra le ragioni del divorzio Un documento scritto con termini piuttosto freddi ha annunciato l’addio. “Non seguiranno ulteriori commenti”, si legge nella nota stampata. Tutto nel rispetto delle figlie Celeste e Sole, 6 e 8 anni. Eppure in molti già ipotizzano il cosiddetto “effetto spill over”, ovvero la crisi di cui sono state vittime molte famiglie dopo il primo ...

