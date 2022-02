LIVE Biathlon, Inseguimento donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si comincia con Dorothea Wierer (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Inseguimento MASCHILE DI Biathlon DALLE 11.45 9.53 Alle spalle dell’azzurra c’è l’austriaca Lisa Theresa Hauser, grande tiratrice, di solo 10?. Poi l’italiana ha almeno un errore di margine su tutte le altre. Questo lascia presagire che anche un 19/20 potrebbe bastare per confermarsi sul podio. Con 2 errori invece si complicherebbe tutto. 9.52 Dorothea Wierer può fare corsa su Elvira Oeberg, a patto che la svedese conceda qualcosa al poligono. La fitta nevicata di sicuro non favorisce l’azzurra, perché di solito gli skimen azzurri fanno fatica a trovare i materiali giusti in queste condizioni. 9.45 L’oro, salvo cataclismi, diamolo già per assegnato a Marte Olsbu Roeiseland, che sui quattro ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 11.45 9.53 Alle spalle dell’azzurra c’è l’austriaca Lisa Theresa Hauser, grande tiratrice, di solo 10?. Poi l’italiana ha almeno un errore di margine su tutte le altre. Questo lascia presagire che anche un 19/20 potrebbe bastare per confermarsi sul podio. Con 2 errori invece si complicherebbe tutto. 9.52può fare corsa su Elvira Oeberg, a patto che la svedese conceda qualcosa al poligono. La fitta nevicata di sicuro non favorisce l’azzurra, perché di solito gli skimen azzurri fanno fatica a trovare i materiali giusti in queste condizioni. 9.45 L’oro, salvo cataclismi, diamolo già per assegnato a Marte Olsbu Roeiseland, che sui quattro ...

