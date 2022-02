L’Alto Adige perde Franz Haas, padre del Pinot Nero altoatesino (Di domenica 13 febbraio 2022) Il nome passa di padre in figlio da sette generazioni, insieme alla responsabilità e all’onore di guidare la cantina di famiglia: l’azienda Franz Haas, una delle più antiche e importanti delL’Alto Adige. Sette generazioni di Franz, una storia che inizia nel 1880 e che oggi si apre su una pagina nera. La scomparsa di Franz Haas VII, portato via da un infarto, lascia un vuoto infinito nell’azienda e nella famiglia. Una vita, la sua, dedicata al Pinot Nero, vitigno nobile e versatile, che Franz trattava con grande rispetto, con i piedi saldamente piantati nella tradizione, ma guardando al futuro con il gusto della sperimentazione e la curiosità di chi sa che non ci si deve mai fermare nell’andare verso il ... Leggi su linkiesta (Di domenica 13 febbraio 2022) Il nome passa diin figlio da sette generazioni, insieme alla responsabilità e all’onore di guidare la cantina di famiglia: l’azienda, una delle più antiche e importanti del. Sette generazioni di, una storia che inizia nel 1880 e che oggi si apre su una pagina nera. La scomparsa diVII, portato via da un infarto, lascia un vuoto infinito nell’azienda e nella famiglia. Una vita, la sua, dedicata al, vitigno nobile e versatile, chetrattava con grande rispetto, con i piedi saldamente piantati nella tradizione, ma guardando al futuro con il gusto della sperimentazione e la curiosità di chi sa che non ci si deve mai fermare nell’andare verso il ...

Advertising

Panna975 : Una giornata davvero triste per l’Alto Adige e per il Pinot nero, e per il mondo del vino che perde uno dei suoi ma… - RenatoMaiaron : @Pinosuma1 Forse qualche colpo d’arma da fuoco c’è stato ma non credo basti un referendum per staccare una parte di… - GiovanniLaScal6 : @fargo6970 @DGermy @yenisey74 Ti ricordo che l'Ucraina dai tempi degli zar era Russia allora a questo punto rendiam… - Mascio591 : @Ponzietto Sarà perché uno si legge nel Trentino e l ‘ altro in Alto Adige ? Ed hanno viste ....diverse ? - MarabottiMarco : @JackieMilesiF @P_M_1960 Il Donbass è regione dell’Ucraina, pur con la presenza di due repubbliche separatiste non… -