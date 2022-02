Incendio in appartamento, anziana muore carbonizzata (Di domenica 13 febbraio 2022) Inutili i soccorsi, l'85enne Ida Verdenelli è stata trovata senza vita nella sua stanza. Si pensa ad un incidente domestico Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 febbraio 2022) Inutili i soccorsi, l'85enne Ida Verdenelli è stata trovata senza vita nella sua stanza. Si pensa ad un incidente domestico

Advertising

MilanoSpia : Milano, incendio in via Chiaravalle: in fiamme un appartamento di 300 mq, nessun ferito - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: #Milano, incendio in centro: in fiamme appartamento in via Chiaravalle - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Milano, incendio in centro: in fiamme appartamento in via Chiaravalle -