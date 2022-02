Empoli-Cagliari 1-1 | punto d' oro per i sardi

(Di domenica 13 febbraio 2022), 13 feb. - (Adnkronos) -pareggiano per 1-1 nel match valido per la 25/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Al vantaggio dei padroni di casa con Pinamonti al 38' del primo tempo risponde Pavoletti al 39' della ripresa. In classica l'è undicesimo con 31 punti, mentre isono diciassettesimi a quota 21 insieme al Venezia.

Commenta per primo L'attaccante delLeonardo Pavoletti ha parlato a Dazn dopo la partita con l': 'Punto molto importante, ci siamo un po' smarriti con la sostituzione dell'arbitro che ci ha fatto perdere ritmo. Siamo ...Commenta per primo Aurelio Andreazzoli , tecnico dell', commenta a Dazn il pareggio interno con il: 'Speravamo di ottenere la vittoria, ma bisogna fare i conti con l'avversario che è stato bravo ad inizio gara. Poi ci siamo sciolti e ...È dell’Empoli, con Parisi che ci prova da fuori, costringendo Cragno ad allungarsi per deviare in corner. Il Cagliari risponde con un colpo di testa di Lovato, su calcio d’angolo, che non crea però ...Un pari che va analizzato, anche alla luce dei risultati della avversarie, come il frutto di una prestazione buona: Walter Mazzarri sostiene che "la partenza sia stata ottima", nel pareggio del suo ...