Covid: E.Romagna, 4.401 nuovi casi e 29 morti (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.401 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 29 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 25.834 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.2017 molecolari e 15.617 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 38,1 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 121 (-5 rispetto a ieri, pari a -4%), l’età media è di 63,5 anni. Sul totale, 59 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,6 anni), il 48,8%; 62sono vaccinati con ciclo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.401 i contagi da coronavirus in Emiliaoggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati altri 29. Isono stati individuati su un totale di 25.834 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.2017 molecolari e 15.617 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti è del 17%. L’età media deipositivi di oggi è di 38,1 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-sono 121 (-5 rispetto a ieri, pari a -4%), l’età media è di 63,5 anni. Sul totale, 59 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,6 anni), il 48,8%; 62sono vaccinati con ciclo ...

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid: E.Romagna, 4.401 nuovi casi e 29 morti: (Adnkronos) - Sono 4.401 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi,… - italiaserait : Covid: E.Romagna, 4.401 nuovi casi e 29 morti - news_bologna : Covid, aggiornamento (13/2): in Emilia-Romagna 4.401 nuovi casi. Calano ancora i casi attivi. Ricoveri giù: -19 rep… - news_bologna : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 13 febbraio: 4.401 contagi e 29 morti - Nutizieri : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino: meno ottomila malati in un giorno, Bologna torna sopra i mille contagi… -