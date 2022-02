Covid, ancora un decesso al “San Pio”: sessanta i pazienti ricoverati (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – ancora un decesso per Covid al “San Pio“. E’ quanto emerge dal bollettino emesso dall’Azienda Ospedaliera. A perdere la vita una donna, una 89enne originaria di Benevento. Resta alto il numero di persone ricoverate presso la struttura cittadina, sono attualmente 60 i pazienti presenti: 40 sanniti e 20 residenti in altre province. I posti occupanti sono due in terapia intensiva, uno in terapia intensiva neonatale, undici in pneumologia/sub intensiva, venti in malattie infettive, venticinque in medicina interna e uno presso l’area isolamento Covid dedicata al pronto soccorso. La buona notizia è rappresentata dalla dimissione di un beneventano che ha superato il contagio da coronavirus. Questo il quadro preciso: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –unperal “San Pio“. E’ quanto emerge dal bollettino emesso dall’Azienda Ospedaliera. A perdere la vita una donna, una 89enne originaria di Benevento. Resta alto il numero di persone ricoverate presso la struttura cittadina, sono attualmente 60 ipresenti: 40 sanniti e 20 residenti in altre province. I posti occupanti sono due in terapia intensiva, uno in terapia intensiva neonatale, undici in pneumologia/sub intensiva, venti in malattie infettive, venticinque in medicina interna e uno presso l’area isolamentodedicata al pronto soccorso. La buona notizia è rappresentata dalla dimissione di un beneventano che ha superato il contagio da coronavirus. Questo il quadro preciso: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

