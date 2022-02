Centrodestra a pezzi anche sulla giustizia (Di domenica 13 febbraio 2022) L’impressione è che a volte il rapporto fra le forze e i leader del Centrodestra non sia segnato da una sana e legittima competizione bensì da una rivalità che nuoce in ultima istanza agli stessi contendenti. I quali in questo modo mostrano di non credere loro per primi in quell’identità di valori su cui gli elettori invece non dubitano e che continuano a premiare col voto. Salvo poi vedere ogni giorno le loro idee condannate all’inefficacia appunto da certi masochistici comportamenti. Gli errori del Centrodestra Dalle recenti elezioni amministrative all’ancor più recente elezione del Presidente della Repubblica, la destra ha mostrato tutta la propria incapacità pratica, che è prima di tutto scarsa coesione e incapacità di distinguere il contingente dall’essenziale. Inutile dire che questa situazione preoccupa non poco i tanti elettori e simpatizzanti ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 13 febbraio 2022) L’impressione è che a volte il rapporto fra le forze e i leader delnon sia segnato da una sana e legittima competizione bensì da una rivalità che nuoce in ultima istanza agli stessi contendenti. I quali in questo modo mostrano di non credere loro per primi in quell’identità di valori su cui gli elettori invece non dubitano e che continuano a premiare col voto. Salvo poi vedere ogni giorno le loro idee condannate all’inefficacia appunto da certi masochistici comportamenti. Gli errori delDalle recenti elezioni amministrative all’ancor più recente elezione del Presidente della Repubblica, la destra ha mostrato tutta la propria incapacità pratica, che è prima di tutto scarsa coesione e incapacità di distinguere il contingente dall’essenziale. Inutile dire che questa situazione preoccupa non poco i tanti elettori e simpatizzanti ...

