Calcio spagnolo in lutto: un tifoso muore colpito da un tabellone pubblcitario (Di domenica 13 febbraio 2022) Tragedia in Spagna dove è morto un tifoso colpito da un tabellone pubblicitario. Calcio iberico in lutto Come riferito da La Nueva Espana, si è consumata una tragedia nella quinta divisione spagnola. Un uomo, infatti, ha perso la vita a causa della caduta di un tabellone pubblicitario. Nel match tra Lenense e Lealtad, il forte vento ha causato la caduta di una torre faro che, urtando il tabellone pubblicitario, lo ha fatto cadere non lasciando scampo al tifoso. Anche un altro spettatore è rimasto ferito ed è in condizioni critiche. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tragedia in Spagna dove è morto unda unpubblicitario.iberico inCome riferito da La Nueva Espana, si è consumata una tragedia nella quinta divisione spagnola. Un uomo, infatti, ha perso la vita a causa della caduta di unpubblicitario. Nel match tra Lenense e Lealtad, il forte vento ha causato la caduta di una torre faro che, urtando ilpubblicitario, lo ha fatto cadere non lasciando scampo al. Anche un altro spettatore è rimasto ferito ed è in condizioni critiche. L'articolo proviene daNews 24.

Tragedia in Spagna: crolla tabellone pubblicitario, muore un tifoso MADRID (SPAGNA) - Tragedia in Spagna: un uomo ha perso la vita a causa della caduta di una torre faro che a sua volta ha buttato giù un tabellone pubblicitario durante la partita de la Tercera RFEF ...

MADRID (SPAGNA) - Tragedia in Spagna: un uomo ha perso la vita a causa della caduta di una torre faro che a sua volta ha buttato giù un tabellone pubblicitario durante la partita de la Tercera RFEF ...