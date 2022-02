Calcio | Serie A | Sassuolo-Roma 0-1 dopo primo tempo

(Di domenica 13 febbraio 2022) Reggio Emilia, 13 feb. -(Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sulnel match valido per la 25/a giornata diA, in corso di svolgimento al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A decidere sin qui la partita ildi rigore trasformato da Abraham al 46'.

Napoli-Inter, le pagelle. #Osimhen movimento costante: 6,5. Dumfries sembra Maicon: 6,5 - Sinistro letale, struttura di acciaio: Vlahovic pezzo per pezzo, anatomia di un cyborg #Sportweek - Torino-Venezia, la moviola: Gol (annullato) a Belotti, Pobega avanti ma non influisce - Roma, Abraham segna e ringrazia Sergio Oliveira: il retroscena: Il centravanti giallorosso è arrivato a diciotto ce…

SASSUOLO ROMA: sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Giallorossi di ... ad accorciare le distanze ci pensa Pierini al 35: calcio di punizione con deviazione che va a ... Comincia la sfida tra Cesena e Grosseto, valida per la 26esima giornata di Serie C ... L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Verona Udinese. Serie A Verona cinico e spietato ... Non ci sono da cercare fantasmi, il calcio è questo, la consapevolezza deve essere quella di una squadra che gioca e lotta, ci deve essere ...