Amici, Mattia Zenzola è costretto all’addio: il triste messaggio del ballerino | Lacrime a fiumi (Di domenica 13 febbraio 2022) Con un lungo messaggio caricato sui social network, Mattia Zenzola ha annunciato il suo addio alla scuola di “Amici” Colpo durissimo per il giovane ballerino nato a Bari, il quale è stato costretto a salutare i suoi compagni di avventura a causa del responso degli ultimi esami medici a cui si è sottoposto. Purtroppo quindi, il suo viaggio si ferma qui, senza la possibilità di giocarsi le sue carte per raggiungere la tanto sognata fase serale. Mattia Zenzola (Instagram)La scuola di “Amici di Maria De Filippi” è in grado sia di regalare gioie che forti delusioni, così come accaduto allo sfortunato allievo classe 2004. Il suo sogno però non finisce qui, visto che la passione che ha nei confronti della danza è così forte ... Leggi su topicnews (Di domenica 13 febbraio 2022) Con un lungocaricato sui social network,ha annunciato il suo addio alla scuola di “” Colpo durissimo per il giovanenato a Bari, il quale è statoa salutare i suoi compagni di avventura a causa del responso degli ultimi esami medici a cui si è sottoposto. Purtroppo quindi, il suo viaggio si ferma qui, senza la possibilità di giocarsi le sue carte per raggiungere la tanto sognata fase serale.(Instagram)La scuola di “di Maria De Filippi” è in grado sia di regalare gioie che forti delusioni, così come accaduto allo sfortunato allievo classe 2004. Il suo sogno però non finisce qui, visto che la passione che ha nei confronti della danza è così forte ...

