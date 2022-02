Amici 21 | che imbarazzo in studio! Parla Maria De Filippi | “A me dispiace”

(Di domenica 13 febbraio 2022)Desi è vista costretta a prendere in mano la situazione, dopo quanto stava facendo Rudy Zerbi. Ecco la ricostruzione di quello che è successo e la reazione dei presenti nello studio Mediaset. Durante la puntata di21 andata in onda il 13 febbraio, c’è stato un momento di chiaroin L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

teatrolafenice : ?? «Fai sempre ciò che è giusto. Accontenterai la metà del genere umano e stupirai l’altra metà» (Mark Twain). Buon… - AlbertoBagnai : Come reagiranno i migliori amici dell’uomo che si vuole informare a questo sleale (ma veritiero) attacco da parte d… - teatrolafenice : ?? Un altro pochetto di musica (che ci fa sempre bene). Vi proponiamo un frammento dall'inizio de 'L'Olimpiade' di B… - SadDinoLino : chiedendomi come sia possibile che vado ad aggiungere una persona negli amici stretti e da 30 son diventati 33, vabbè - luisnonsal : @lapiureal I veri amici sono quelli che nn si sentono mai sui social???? -

Ultime Notizie dalla rete : Amici che

... fatture false, latitanti, dossier di fango e 007Rai, Fuortes nel caos tra l'affaire Ranucci, taglio notturno Tgr e la gaffe del Tg1rinvia a giudizio Renzi Chiede di saperlo anche il ...L'artista ha ascoltato tutti i cantanti della scuola distilando una classificamolto probabilmente prevedrà un'eliminazione. Albe è finalmente salvo, dopo settimane difficili per il ...La notizia era arrivata ieri, a gran sorpresa, grazie alle anticipazioni di Amici 21. Proprio ieri infatti è stata registrata la puntata in onda oggi, quella in cui si è scoperto che Giulia Pauselli è ...Sangiovanni ad Amici 21 ha cantato Farfalle. Ecco l'esibizione dopo Sanremo 2022 su quello che per il cantante è il palco di casa visto... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ...