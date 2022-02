WhatsApp Beta introduce una nuova funzione per le chiamate di gruppo davvero comoda ed intuitiva (Di sabato 12 febbraio 2022) Come capita spesso e volentieri, anche oggi dedichiamo parte del nostro spazio web ad una novità riguardante WhatsApp. L’applicazione di Mark Zuckerberg è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, circa 2 miliardi di utenti, di conseguenza necessita di aggiornamenti per restare al passo con i tempi e soddisfare le esigenze del suo enorme pubblico. WhatsApp, 12/2/2022 – Computermagazine.itL’ultima novità riguarda la versione Beta della stessa applicazione verde, ed in particolare, come scrive Hdblog.it, una nuova interfaccia per le chiamate vocali di gruppo. A segnalarlo, come sempre, sono i ragazzi di WaBetainfo.com, portale specializzato proprio nello scovare le novità nei codici della Beta della stessa app, e che recentemente hanno appunto ... Leggi su computermagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Come capita spesso e volentieri, anche oggi dedichiamo parte del nostro spazio web ad una novità riguardante. L’applicazione di Mark Zuckerberg è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, circa 2 miliardi di utenti, di conseguenza necessita di aggiornamenti per restare al passo con i tempi e soddisfare le esigenze del suo enorme pubblico., 12/2/2022 – Computermagazine.itL’ultima novità riguarda la versionedella stessa applicazione verde, ed in particolare, come scrive Hdblog.it, unainterfaccia per levocali di. A segnalarlo, come sempre, sono i ragazzi di Wainfo.com, portale specializzato proprio nello scovare le novità nei codici delladella stessa app, e che recentemente hanno appunto ...

