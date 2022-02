Ultime Notizie Roma del 12-02-2022 ore 18:10 (Di sabato 12 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano emergenza covid e la parte mia non è finita probabile che questo coronavirus rimanga con noi e non è detto che omicron sia l’ultima variante che vediamo lo dici Andiamo Non direttrice del centro per le malattie se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i paesi a deciderlo sottolinea ancora talmente vediamo Un enorme differenza tra le situazioni dei paesi ricordando che abbiamo da 600 a 1000 casi per 100.000 abitanti quindi le misure restrittive Variano in base alla situazione epidemiologica livello di vaccinazione proprio sul allentamento delle restrizioni in alcuni paesi amo spiega che stiamo monitorando molto attentamente quello che succede soprattutto a livello di specializzazione in the Intensive intanto profondo cordoglio per la morte di un bambino di 10 anni di Pomezia ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano emergenza covid e la parte mia non è finita probabile che questo coronavirus rimanga con noi e non è detto che omicron sia l’ultima variante che vediamo lo dici Andiamo Non direttrice del centro per le malattie se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i paesi a deciderlo sottolinea ancora talmente vediamo Un enorme differenza tra le situazioni dei paesi ricordando che abbiamo da 600 a 1000 casi per 100.000 abitanti quindi le misure restrittive Variano in base alla situazione epidemiologica livello di vaccinazione proprio sul allentamento delle restrizioni in alcuni paesi amo spiega che stiamo monitorando molto attentamente quello che succede soprattutto a livello di specializzazione in the Intensive intanto profondo cordoglio per la morte di un bambino di 10 anni di Pomezia ...

