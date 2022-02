Torino | le pagelle di CM | Belotti entra bene | Milinkovic e Singo pasticciano

Advertising

marinabeccuti : Le pagelle di Torino-Venezia: gol del pareggio annullato a Belotti. Poco incisivi Pjaca, Linetty e Pobega. Brekalo… - Torinogranatait : Le pagelle di Torino-Venezia: gol del pareggio annullato a Belotti. Poco incisivi Pjaca, Linetty e Pobega. Brekalo… - sportli26181512 : Venezia, le pagelle di CM: Crnigoj è l'uomo in più, Caldara un gigante in difesa: Torino-Venezia 1-2 Lezzerini 5,5:… - infoitsport : Pagelle Torino Venezia: TOP e FLOP del match - VOTI - zazoomblog : Pagelle Torino Venezia: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI - #Pagelle #Torino #Venezia: -

Ultime Notizie dalla rete : Torino pagelle

Haps 7: prende bene le misure a Singo in fase difensiva, tanto che il numero 17 delnon riesce mai a sfruttare la sua velocità. Quando ne ha la possibilità si fa vedere in avanti ed è bravo a ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22:Venezia Ledei protagonisti del match trae Venezia, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Aramu FLOP: Henry VOTI ...SERIE A - Il migliore in campo è lo sloveno, autore di un gol e di un assist. Bene anche Busio e Aramu. Il Toro si illude con Brekalo e Vojvoda, ma il paraguaiano non incide. Confortante il rientro in ...Al ’60 torna a farsi vivo il Torino. Bell’azione di Brekalo, che serve Rodriguez al limite dell’area: lo svizzero lascia partire un bel mancino, ma la traiettoria è di poco larga. Partita che sembra, ...